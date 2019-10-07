"NE GICIK BİR FOTOĞRAF"



Bu arada yaz bitmiş, hava sonbahar kokuyor. Yakında güzel renkler saracak her yeri. Eylülün o çılgın enerjisi biraz sakinliğe bırakmış kendini. Bu arada sağlığınıza dikkat edin lütfen. Şahane bir hafta olsun e mi? Bu arada ne gıcık bir fotoğraf. Baksana dümdük, ne o öyle yandan yandan.