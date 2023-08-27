Nurgül Yeşilçay merdivenlerde güneşlendi! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!
Son olarak Veda Mektubu adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, dizinin 24. bölümüyle final yapmasının ardından tatilin keyfini çıkarıyor. Güzel oyuncu mavi merdivenlerde uzandığı pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım gibi isimlerin yer aldığı Veda Mektubu dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, projenin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.
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Verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Nurgül Yeşilçay, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.
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Instagram hesabında 3.1 milyon takipçisi olan 47 yaşındaki güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, mavi merdivenlere uzanarak verdiği pozları: "Tatil devam tabii ki" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.
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Nurgül Yeşilçay'ın son pozlarına takipçilerinden 122 bin beğeni gelirken, "Show gibisin", "Harika görünüyorsun", "Bu güzellik şaka mı?", "47 yaşında ama çok genç gösteriyor" gibi yorumlar geldi.
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İşte Nurgül Yeşilçay'ın son gönderileri...
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