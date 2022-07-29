YASMİN ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, Çeşme'de tatil yapıyor. Yeşil bikinisini kot şort ile kombinleyen 26 yaşındaki Erbil, çekilen fotoğrafını "Ben galiba bu yaz Çeşme'ci oldum." ifadeleriyle yayınladı.