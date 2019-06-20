Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeşilcay, içerde arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini dile getirirken yakında komedi dalında bir sinema filmi ile karşımıza çıkacağını söyledi.

Başarılı oyuncu, "Her şey gayet güzel geçiyor oğlum Osman'ın da karnesi çok iyiydi. Çocuklar aynı zamanda evlilik teklifi aldım" açıklamasını yapıp gülerek evinin yolunu tuttu.