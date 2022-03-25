Çorbaya ödediği ücrete isyan etti!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, uzun bir süredir aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile tatile çıktı.
Ancak içtiği bir kase çorbanın 132 TL olduğunu öğrenen 45 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sitem etti.
"UÇMUŞ BUNLAR!"
Çorbanın fotoğrafını yayınlayan Nurgül Yeşilçay, gönderisine "Ay öyle bir yerdeyiz ki of çok iyi. Çorba ölmeden önce. Ay fiyatını yazmayı unutmuşum 132 TL. Uçmuş bunlar ya!" ifadelerini not düştü.
ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ!
Öte yandan 'Aşk ve Ceza', 'Paramparça', 'Gülperi', 'Aşk Kırmızı' gibi birçok projede rol alan Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan yaptığı paylaşımla 1 ay önce kendi aracıyla büyük bir trafik kazası atlattığını duyurmuştu.
YAŞADIKLARINI ANLATTI
Hastanelik olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, yüzüne dikişler atıldığını dile getirmişti. Yaşadıklarını anlatan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından son sağlık durumuyla ilgili de konuşmuştu.
"EMNİYET KEMERİNİZİ TAKIN LÜTFEN!"
"Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü!" diyen Yeşilçay, "Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı. Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız... Siz siz olun; emniyet kemerinizi takın lütfen! Kaza 1 ay kadar önce oldu. Şimdi iyiyim." ifadelerini kullanmıştı.
"FREN YERİNE GAZA BASTIM"
Ünlü oyuncu, daha sonra kazaya ilişkin yaptığı bir açıklamada da "Frene basayım derken panikleyerek, gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum." demişti.
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