Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam oğlu Osman Nejat Özer ve sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte Kuruçeşme'deki bir mekanda akşam yemeği yedi.

Çıkışta koşar adımlarla aracına yönelen Nurgül Yeşilçay, muhabirlerin evlilik sorularına, "3 sene oldu. Bunları konuştuk, bırakın artık" diyerek araca bindi.

Öte yandan Nurgül Yeşilçay, yemek yediği mekana sosyal medya hesabından kendince gazetecileri çağırdığını düşünerek mekanı protesto ettiğini ve artık gelmeyeceğini belirten paylaşımlar yaptı.