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Nurettin Uçar kimdir, Taksim patlamasında çocuğunu mu kaybetti? Nurettin Uçar'ın eski eşi öldü mü, adı nedir?

Taksim patlamasında kızı Yağmur'u kaybeden Nurettin Uçar kimdir?

13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen hain terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'yi derinden üzen elim olayda oyuncu Nurettin Uçar da büyük bir acı yaşadı ve 9 yaşındaki kızı Yağmur'u kaybetti...

Giriş: 14.11.2022 - 17:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain terör saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Oyuncu Nurettin Uçar da bu elim olayda büyük bir acı yaşadı ve eski eşi ile kızını kaybetti. İşte, söz konusu durumla ilgili bilgiler...

  • “KABRİN NUR, MEKANIN CENNET OLSUN DATLU KIZIM”

    Kızı Yağmur Uçar’ın fotoğrafını Facebook’ta profil fotoğrafı yapan oyuncu, “Kabrin nur, mekanın cennet olsun datlu kızım. Taksim’deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile ikindi namazına müteakiben Şirinevler Ulu Camii’nde” ifadelerini kullandı.

  • Nurettin Uçar, ‘Diriliş Ertuğrul’, ‘Arka Sokaklar’, ‘Arıza’, ‘Hay Sultan’, ‘Yasak Elma’ gibi dizilerde rol almıştı.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlama sonucu yaşamını yitirenlerin kimliğini açıkladı.

    Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenlerin kardeşlerimiz Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu." dedi.

  • BOMBAYI BIRAKAN KİŞİ GÖZALTINDA

    Bakan Soylu, terör saldırısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    PKK/PYD terör örgütünün saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten Bakan Soylu, "Eylem talimatının Kobani'den geldiği değerlendirmesi var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Biraz önce bombayı bırakan kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındı. Daha önce 21 kişi gözaltına alınmıştı. Eğer yakalanmasalardı nereye gideceklerini de beyanlarında söylediler." ifadelerini kullandı.

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