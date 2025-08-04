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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Nurettin Açıkalın'dan Beşiktaş maçı açıklaması! - Bellona Kayserispor Haberleri

        Nurettin Açıkalın'dan Beşiktaş maçı açıklaması!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Nurettin Açıkalın, "Beşiktaş'ın erteleme talebini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 22:34 Güncelleme: 04.08.2025 - 22:34
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        Nurettin Açıkalın'dan Beşiktaş sözleri!
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        Beşiktaş'ın perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı oynayacak olması nedeniyle Pazar günü Kayserispor ile oynayacakları maçı için erteleme talep edecekleri iddiası üzerine Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Beşiktaş’ın erteleme talebini kabul etmiyoruz” dedi.

        UEFA Avrupa Ligi'nde Shaktar Donetsk'e elenen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3’üncü eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick’s ile eşleşti. Beşiktaş’ın 7 Ağustos Perşembe deplasmanda St. Patrick’s ile oynayacağı maç nedeniyle 10 Ağustos Pazar günü Kayserispor ile oynayacakları maç için erteleme talebinde bulunacağı iddia edildi. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın konu ile ilgili olarak, “Bu talebi kabul edemeyeceğiz. Beşiktaş’ın erteleme talebini kabul etmiyoruz. Sonuçta kadrolarını hem lig hem de Avrupa’da mücadele edecek şekilde oluşturdular. İlimizde gurbetçilerimizin yoğun olduğu zamanları yaşıyoruz. Onlar da memleketlerinin takımını desteklemek istiyor. Tribünde maçını izlemek istiyor. Bu nedenle biz, maçın ertelenmesi kararını kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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