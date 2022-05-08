"SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

Ünlü oyuncu, eşinin doğum haberini ise,"Oğlumuz 'Aslan Oktay' dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz." sözleriyle duyurmuştu.