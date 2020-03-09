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Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı'dan ilk açıklama: Aldatmadım

Geçtiğimiz günlerde 31 yıllık eşinden şiddet gördüğünü ve aldatıldığını söyleyen ünlü astrolog Nuray Sayarı ile Aşkın Sayarı'nın boşanma davası bugün görüldü. Sayarı, darp iddialarıyla ilgili ilk kez açıklama yaparak, "Ayağı takıldı, merdivenlerden düştü" ifadelerini kullandı

09.03.2020 - 15:45 | Güncelleme: ABONE OL
Nuray Sayarı, Aşkın Sayarı
HABERTURK.COM

Ünlü astrolog Nuray Sayarı birkaç gün önce eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gördüğünü ve uzun bir süredir aldatıldığını anlatarak katıldığı bir programda içini dökmesi çok konuşuldu.

İkilinin, boşanma davası bugün görüldü. 31 yıl önce Nuray Sayarı ile dünyaevine giren Aşkın Sayarı, 2. sayfa kameralarına konuşarak, darp iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

Kendisi de söyledi orada merdivenlerden düştü. Darp ettiğini söylüyor. Hala aynı yerdeyiz herhalde biz. Merdivenlerden düştü. Başka bir şey yok ki. Öyle bir şey de yok yani. O gün yemekten çıktık. Merdivenlerden düştü. Ayağı takıldı, merdivenlerden düştü.

"DÜKKANIMA YÜZLERCE BAYAN GİRMİŞTİR"

Sayarı, eşini aldatmadığını belirterek "Yok, onlar asılsız. Dükkanıma yüzlerce bayan girmiştir. Nuray hanım için de geçerli. Nuray hanım da sahibi. Nuray hanımda danışmanları arasında erkek var böyle mi düşünmek lazım. Yok öyle bir şey" dedi.

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