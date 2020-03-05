Ece Erken, “Beni eşim aldatsa ben ondan ne para talep ederdim ne de başka bir şey; sadece boşanırdım. ‘Yuvamı kurtarayım’ diye, ‘çocuklarım babalı büyüsün’ diye beni aldatan ve şiddet uygulayan bir adamı kabul etmem. Beş yıl boyunca aldatılmayı kabul etmiş, beş yıl boyunca otelleri biliyor.Adam aldatıyorsa bırakacaksın" ifadelerini kullandı.