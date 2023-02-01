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Nur Sürer, 'Aile'de çok kilit bir karakterle seyirci karşısına çıkacak

Nur Sürer, 'Aile'de çok kilit bir karakterle izleyici karşısına çıkacak

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı 'Aile'nin kadrosunda Nur Sürer de 'Ceylan’ın annesi 'Hülya Soykan’ karakterini canlandıracak. Hayatını ailesini korumaya adamış, güçlü ve gözü kara bir kadını canlandıracak usta oyuncu, hikâyenin en kilit karakterinden birisiyle seyircinin karşısına çıkacak

Giriş: 01.02.2023 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yayınlanan ilk tanıtımıyla büyük ilgi gören ve çok yakında SHOW TV ekranlarından izleyicisiyle buluşacak, Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisinin karakterleri şimdiden çok konuşulmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı başrollerinde buluşturan dizinin zengin oyuncu kadrosunda usta oyuncu Nur Sürer de yer alıyor. Sürer, 'Soykan Ailesi’nin annesi 'Hülya Soykan' olarak izleyici karşısına çıkacak.

  • Özgün senaryosunda Hakan Bonomo’nun imzası bulunan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisi dikkat çekici tanıtımı ve afişleriyle beraber zengin oyuncu kadrosuyla da şimdiden çok konuşuluyor.

  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı, aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide başarılı usta oyuncu Nur Sürer, Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı 'Aslan', Nejat İşler’in hayat verdiği 'Cihan', Canan Ergüder’in karakteri 'Leyla' ile İpek Çiçek’in canlandırdığı 'Ceylan’ın annesi 'Hülya Soykan’a hayat verecek.

  • Hayatını ailesini korumaya adamış, güçlü ve gözü kara bir kadını canlandıracak usta oyuncu hikâyenin en kilit karakterinden birisiyle seyircinin karşısına çıkacak.

    Nur Sürer dışında Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen ve Emel Göksu eşlik edecek.

    Çok yakında SHOW TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’, varlıklı bir aile olan 'Soykanlar’ın başına geçen 'Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog 'Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

  • İşte 'Aile'den kareler...

 

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