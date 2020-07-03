Nur Fettahoğlu, Elisa Güzin'in fotoğrafını paylaşarak altına şu sözleri ekledi:

Yolun açık olsun Kaptan. Rotan aydınlık, pusulan yüreğin olsun. Gittiğin yolda ayağına taş değmesin. Kimseye boyun eğme, kimsenin seni incitmesine, saygısızlık etmesine izin verme. Susma, konuş, atma içine hiçbir şeyi.

Bu beden, bu kalp, bu beyin senin ve tek kullanacak olan sensin. Büyüdüğünü görmek, sana dair hayaller kurmak içimi ısıtıyor ama bir o kadar korkutuyor. Şimdi kanatlarımın altındasın, ancak zamanı gelince uçup gideceksin.

Umarım yolculuğunda sırdaşın, annen, fikirlerini özgürce ifade edebildiğin çatışmacı yanın, haksızlığa uğradığında içini döktüğün dostun, sevinçlerinde kahkahalarını, üzüntülerinde göz yaşını paylaştığın, senin arkanda dağ gibi duran bir yürek olurum. Huzurunu sevdiğim kızım, iyi ki hayatımdasın.