Oyuncu, "Set-ev arası koronavirüs korkusu olmadı mı?" sorusunu "Koronavirüs korkusu oluyor tabii ki. Bir de sete gittiğinde kendini daha çok koruyorsun. 'Hasta olacağım ve kızımı göremeyeceğim' korkusuydu... Şükürler olsun, artık evdeyim. Dizi de bitti" şeklinde cevapladı.

Nur Fettahoğlu, koronavirüs aşısıyla ilgili, "Bir şey düşünmüyorum" dedi.