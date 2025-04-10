Nunn 3 yıl daha Panathinaikos'ta! - Basketbol Haberleri

Nunn 3 yıl daha Panathinaikos'ta! - Basketbol Haberleri

Türk başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD'li yıldız oyuncusu Kendrick Nunn'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Yunan kulübünden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyun kurucuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

REKLAM advertisement1

Panathinaikos AKTOR'un geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan Nunn, bu sezon ise 20.8 sayı ortalamayla ligin en skorer oyuncusu durumunda bulunuyor.