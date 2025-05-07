Nükleer silah hangi ülkelerde var?
Dünya basınının yakından takip ettiği Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimde bilanço her saat ağırlaşırken iki ülkelerinin ordularının askeri gücü ve silah kapasitesinin karşılaştırılması merak konusu oldu. Son dönemde savaş teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte ülkelerin nükleer silahlara yatırımları da arttı. Peki Nükleer silah hangi ülkelerde var?
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Nükleer silaha sahip ülkeler listesi Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışma sonrası merak edilmeye başlandı. Hindistan ile Pakistan arasında patlak veren çatışmalar, nükleer bir savaşa dönüşme riskiyle dünya genelinde büyük tedirginliğe yol açtı. Peki Nükleer silah hangi ülkelerde var?
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NÜKLEER SİLAHA SAHİP ÜLKELER
Şu anda dünyada nükleer silaha sahip 9 ülke bulunmaktadır. Bunlar:
Rusya
Amerika Birleşik Devletleri
Çin
Fransa
Birleşik Krallık
Pakistan
Hindistan
İsrail
Kuzey Kore
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Rusya, 5.500'den fazla nükleer savaş başlığıyla en fazla doğrulanmış nükleer silaha sahip.
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