Amerika turnesi

Ardından kendisine eşlik etmek için sahneye gelen Nükhet Duru ile yaptıkları düetler, gece boyunca seyircilerden beğeni topladı. Chicago Türkiye Başkonsolosu Engin Türesin'in de ailesiyle katıldığı geceye üst düzey diplomatlar eşlik etti.

Cumhuriyetimizin 99. yılının büyük bir heyecanla kutlandığı gecede sahneye önce Serkan Çağrı çıktı. Klarnet virtüözü, 10. Yıl Marşı’nı salonu dolduran seyircilerin de katılımıyla seslendirdi.

Hayranlarıyla fotoğraf çektiren şarkıcılar, Amerika turnesine New York ve Washington’da verecekleri konserlerle devam edecek.