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        Haberler Magazin Nükhet Duru'dan talihsiz kaza, ayak bileğini sakatladı - Magazin haberleri

        Nükhet Duru'dan talihsiz kaza, ayak bileğini sakatladı

        Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, evinde düşerek ayak bileğini sakatladı. Şarkıcının, 6 Kasım'da yapılması planlanan konseri iptal edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 18:28 Güncelleme: 06.11.2024 - 18:28
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          Nükhet Duru, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu ayak bileğini sakatladı.

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          Şarkıcı, bu talihsiz haberi sosyal medya hesabında yaptığı konser bilgilendirmesiyle duyurdu.

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          Yapılan açıklamada, Duru'nun sakatlığı nedeniyle 6 Kasım'da gerçekleşmesi planlanan konserin ertelendiği belirtilerek, "Çarşamba günü yapılması planlanan Nükhet Duru konseri, sanatçımızın evde düşerek ayak bileğini sakatlaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadesi kullanıldı.

          Fotoğraflar: Instagram

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