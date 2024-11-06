Nükhet Duru'dan talihsiz kaza, ayak bileğini sakatladı
Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, evinde düşerek ayak bileğini sakatladı. Şarkıcının, 6 Kasım'da yapılması planlanan konseri iptal edildi
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Nükhet Duru, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu ayak bileğini sakatladı.
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Şarkıcı, bu talihsiz haberi sosyal medya hesabında yaptığı konser bilgilendirmesiyle duyurdu.
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Yapılan açıklamada, Duru'nun sakatlığı nedeniyle 6 Kasım'da gerçekleşmesi planlanan konserin ertelendiği belirtilerek, "Çarşamba günü yapılması planlanan Nükhet Duru konseri, sanatçımızın evde düşerek ayak bileğini sakatlaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadesi kullanıldı.
Fotoğraflar: Instagram
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