        Haberler Magazin Nükhet Duru'dan Emel Sayın’a övgü dolu paylaşım - Magazin haberleri

        Nükhet Duru'dan Emel Sayın’a övgü dolu paylaşım

        Nükhet Duru, meslektaşı Emel Sayın'a sosyal medyadan iltifat dolu bir paylaşım yaptı; " Emoş'um bambaşka, çok zarif ve asil"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 21:15 Güncelleme: 23.10.2025 - 21:15
        Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, meslektaşı Emel Sayın ile birlikte olduğu bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

        Daha önce birlikte sahne aldıkları anlardan fotoğraflarını paylaşan Nükhet Duru, duygularını şu sözlerle ifade etti; "Emoş’umla sahnede olmayı çok özledim. Hayatta en çok keyif aldığım şeylerden biri, sesine, enerjisine ve kişiliğine hayran olduğum dostlarımla aynı sahneyi paylaşmak ve şarkı söylemek."

        Nükhet Duru, şöyle devam etti; "Emoş’um bambaşka, çok zarif ve asil; tavrı, tarzı ve yorumuyla gerçek bir assolist. Türk müziğinin Emel Sayın’ı… Daha pek çok sahnede yeniden buluşup, şarkılarımızla güzellik, mutluluk ve neşe saçmaya devam edelim. Seni çok seviyorum, Emoş’um."

        Fotoğraflar: Instagram

        #Nükhet Duru
        #emel sayın

