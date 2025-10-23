Nükhet Duru'dan Emel Sayın’a övgü dolu paylaşım

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, meslektaşı Emel Sayın ile birlikte olduğu bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Daha önce birlikte sahne aldıkları anlardan fotoğraflarını paylaşan Nükhet Duru, duygularını şu sözlerle ifade etti; "Emoş’umla sahnede olmayı çok özledim. Hayatta en çok keyif aldığım şeylerden biri, sesine, enerjisine ve kişiliğine hayran olduğum dostlarımla aynı sahneyi paylaşmak ve şarkı söylemek."

Nükhet Duru, şöyle devam etti; "Emoş’um bambaşka, çok zarif ve asil; tavrı, tarzı ve yorumuyla gerçek bir assolist. Türk müziğinin Emel Sayın’ı… Daha pek çok sahnede yeniden buluşup, şarkılarımızla güzellik, mutluluk ve neşe saçmaya devam edelim. Seni çok seviyorum, Emoş’um."

Fotoğraflar: Instagram