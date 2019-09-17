DHA'nın haberine göre; İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne alan Nükhet Duru, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Alaçatı Amfitiyatro'da sahne alan Nükhet Duru'yu yaklaşık 3 bin kişi izledi. 3 saat sahnede kalan Duru, 'Memleketim', 'Melankoni', 'Aşık Oluyorum', 'Al Gönlümü Diyar Diyar', 'Mahmure' ve 'Ben Sana Vurgunum' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Bazı şarkılarını izleyicilerle birlikte söyleyen Duru, bir ara sahneden inip, izleyicilerin arasına girdi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile birlikte de şarkılar seslendiren Nükhet Duru, sahne performansıyla da dikkati çekti. Çeşme'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Duru, "1982 yılından beri Çeşme'de konserler veriyorum" dedi. Hayranlarını kırmayıp, birlikte bol bol özçekim de yapan ünlü şarkıcıya konserin sonunda Belediye Başkanı Ekrem Oran, çiçek verip, teşekkür etti.