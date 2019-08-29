Nükhet Duru'dan 'film gibi' şarkılar

Türk müziğinin en güçlü seslerinden Nükhet Duru, yıllar sonra Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Konser öncesi provada HT Stüdyo'yu sahnesine konuk eden Duru, 'her biri birer film olan' nefis şarkılarını 60 kişilik Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi. Kadir Kaymakçı yazdı

Bugünlerde tüm dünyanın konuştuğu "Bir Zamanlar Hollywood'da"nın yönetmeni Quentin Tarantino, filmlerinin girişinde çalan müziklerin seyirciyi 'az sonra çok güzel bir film izleyeceğim' duygusuyla koltuklarına gömdüğünü söylediğini hatırladım önceki akşam, Turkish Airlines Açıkhava Konserleri kapsamında yıllar sonra Harbiye Açıkhava Tiyatrosu sahnesine çıkan Nükhet Duru, sözleri Mehmet Teoman'a müziği Cenk Taşkan'a ait 'Al Beni De Yanına'nın ilk dizesini kulaklarımızın içine fısıldarken...

Çok değil birkaç saat önce 60 kişilik Sinema Senfoni Orkestrası'yla provada HT Stüdyo için yaptığımız küçük söyleşide konser için "Eğer şarkılarım bir film gibi seyredilebilseydi nasıl işitilir, nasıl yorumlanırdı.." cümlesinden yola çıktıklarını söylemişti.

Sami Serin'in nefis sözleri, Ali Kocatepe'nin muhteşem melodisiyle "Al gönlümü diyar diyar sürükle..." derken Açıkhava'nın sıralarından oturan 5 bine yakın kişi, beş bin ayrı film sahnesinin içine ışınlanmıştı bile.

Sabahattin Ali romanlarının satış rekorları kırmadığı, kitap kapaklarının Instagram post'larına kenar süsü olmadığı yıllarda usta yazarın şiirlerini milyonların diline marş yapan Nükhet Duru'yla birlikte bizleri sarıp sarmalayan 'Melankoli'ye sahnede Kenan Doğulu da ortak oluyordu. Bu unutulmaz düetin, o tadına doyulmaz 'melankolisi' konser alanının aşıp gökyüzüne uzanıyordu.

15 dakika ara olan iki bölümlük bir film gibi kurgulanan konserin programına 'Kürk Mantolu Madonna Maria Puder'in şu sözlerini yazmıştı Duru: "'Ben böyleyim işte!' dedi. Ben garip bir kadınım. Benimle ahbaplık etmek isterseniz birçok şeylere tahammül edeceksiniz..."

'Arkadaşları için rahatsız edici ve anlaşılmaz bir mahluk olduğunu belirten Puder'in hemen bu cümlesinin ardından “Ama keyfiniz isterse… Kimseye ihtiyacım yok… Kimseye minnettar olmak, kimsenin dostluğunu, lütfunu istemek niyetinde değilim… İsterseniz…” diye meydan okuması gibi Nükhet Duru da o güçlü sesiyle yeni şarkısına başladığında onu o olduğu için seven binlerce hayranı hep bir ağızdan ona sesleniyordu: "Ben gene sana vurgunum, ben gene sana vurgunum..."

Nükhet Duru 'film gibi' konserinin en duygusal sahnesini geçtiğimiz günlerde eski kocası tarafından kızının gözleri önünde vahşice öldürülen Emine Bulut'a ayırmıştı: "Dinleyin beni size soruyorum/ Acılarıyla baş başa yaşayan/ Çöplüğe atılmış o yalnız kadına/ Gerçek sevgiyi hanginiz verecek..."

Duru, 'Kaldırımlar' şarkısını sahnede Emine Bulut ve şiddet gören tüm kadınlar için seslendirirken maalesef bazı kadınlar kendi 'sanal alemlerinde' utanmadan hala kadınların şortlarının boylarıyla uğraşıyordu!

Murathan Mungan'ın yazdığı 'Dağınık Yatak' şarkısının "Gün gelir hesap sorar/ Yaşanmamış duygular/ Yüzünüze örtülür böyle/ Geç kaldığınız kapılar..." dizelerine 5 bin ayrı Oscar veriliyordu bu muhteşem konser filminin ilk yarısı biterken!

Nükhet Duru 'filmin' ikinci yarısına Türk Pop Müziği'nin en güzel şarkılarından biriyle başladı. O, "Geçip gitmiş günler gelin/ Rakı için sarhoş olun/ Islıkla bir şeyler çalın/ Geberiyorum geberiyorum kederden..." derken binlerce müzik sever Nazım Hikmet'in sözleri Ali Kocatepe'nin müziğiyle mest olmuş, neşeden geberiyordu.

Yüreğinin bir yıldız gibi bağlandığı Destina'nın adını haykırdı bize, güneşi ne kadar özlediğini, hayatın nasıl bir ip üstünde gidip geldiğini hatırlattı sonra...

Filmin esas kızı 'Mahmure'yi en sona saklamıştı...

Perde kapanırken binlerce insan içinde onlarca duygu barındıran muhteşem bir 'film' dinlemenin mutluluğuyla içleri 'şıkır şıkır, fıkır fıkır' bir şekilde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndan evlerine döndü.