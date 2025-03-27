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        Haberler Spor Basketbol NBA Nuggets, Jokic'in "triple-double"ıyla kazandı - Basketbol Haberleri

        Nuggets, Jokic'in "triple-double"ıyla kazandı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Milwaukee Bucks'ı yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in "triple-double"ıyla 127-117 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:52
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        Nuggets, Jokic'in "triple-double"ıyla kazandı
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        NBA'de 6 maç yapıldı. Denver Nuggets, ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 10 sayı farkla mağlup etti.

        Sol bileğindeki sakatlık sebebiyle Nuggets'ın son 5 karşılaşmasını kaçıran Sırp basketbolcu Nikola Jokic, Denver Ball Arena'daki geri dönüş maçında 39 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle bu sezonki 30. "triple-double"ına imza attı.

        Ev sahibi ekipte Michael Porter, 23 sayı ve 10 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

        Bucks'ta ise Brook Lopez, 26 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

        Denver Nuggets, 46 galibiyet, 28 yenilgiyle Batı Konferansı'nın 3. sırasında bulunurken Milwaukee Bucks, 40 galibiyet ve 32 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 6. sırasında yer alıyor.

        LAKERS, LEBRON JAMES'İN SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI

        Los Angeles Lakers, tecrübeli yıldızı LeBron James'in son saniye basketiyle Indiana Pacers'ı 120-119 yendi.

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        Lakers'ın bir diğer yıldızı Luka Doncic'in 34 sayı, 7'şer ribaunt ve asistle oynadığı, Indianapolis Gainbridge Fieldhouse'taki müsabakada James, 13 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

        Konuk ekipte Austin Reaves de 24 sayı kaydetti.

        Pacers'ta Bennedict Mathurin, 23 sayıyla oynarken Tyrese Haliburton, 16 sayı ve 18 asist, Myles Turner da 16 sayı ve 12 ribauntla "double-double"a ulaştı.

        Los Angeles Lakers, 44 galibiyet, 28 yenilgiyle Batı Konferansı 4. sırasında bulunurken Indiana Pacers, 42 galibiyet, 30 mağlubiyetle Doğu Konferansı 4. sırasında yer alıyor.

        SONUÇLAR

        Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 114-119

        New York Knicks-Los Angeles Clippers: 113-126

        Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 119-120

        Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 86-116

        Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 127-117

        Phoenix Suns-Boston Celtics: 102-132

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