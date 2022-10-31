Nüfus randevusuna gelmeyip iptal etmeyene 2 hafta randevu yok!

DHA

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yıl sonuna yaklaşırken daha önceki yıllarda da olduğu gibi nüfus müdürlüklerine randevu taleplerinde artış olduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımızın bu randevu talepleri nüfus müdürlüklerinde görevli personellerimizce en kısa sürede karşılanmaktadır. Ancak nüfus hizmetlerimiz için randevu alan ve çeşitli sebeplerden dolayı randevu saatinde nüfus müdürlüklerimize gelemeyen vatandaşlarımız da bulunmaktadır.

TOPLAM RANDEVULARIN YÜZDE 15'İNİ BULUYOR

Bu durum, neredeyse toplam randevu taleplerinin yüzde 15'i oranında olup, acil talebi olan vatandaşlarımız gelinemeyen bu randevular nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır" denildi.

"GELMEYEN RANDEVUYU İPTAL ETMELİ"

DHA'da yer alan habere göre gelemeyecek kişilerin randevularını iptal etmeleri gerektiği vurgulanarak, "Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımızdan ricamız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu randevularını iptal etmeleridir.

"2 HAFTA SONRAYA RANDEVU VERİLECEK"

Aksi takdirde randevusuna riayet etmeyen vatandaşlarımıza ancak 2 hafta sonra randevu verilebilecektir" ifadeleri kullanıldı.