Alman siyasetçiden Uğur Şahin övgüsü

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NRW Eyalet Başbakanı ArminLaschet konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 1969 da 4 yaşında bir çocuk olarak Türkiye’den Ford fabrıkasında çalışan babasının yanına gelen ve eğitimini Almanya da alarak hatta okul birinciliği olan bir Türkün bugün Salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor. Almanya'daki sağduyu vatandaşlar biz yabancıların gelmesinden çok memnun olduklarını belirtiyor.