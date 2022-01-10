Novak Djokovic: Avustralya, ünlü tenisçiye vize güvencesi verilmediğini açıkladı

Teniste erkeklerde dünya sıralamasında bir numarada bulunan aşı karşıtı Novak Djokovic'in, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele edip edemeyeceğini belirleyecek duruşma Melbourne'de başladı.

Mahkeme binası dışında toplanan Djokovic'in destekçileri, Sırp tenisçi lehine sloganlar attı.

Djokovic'in avukatları, müvekkillerinin kısa süre önce koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalandığını ve iyileştiğini, bu nedenle Avustralya'nın sıkı koronavirüs kısıtlamalarından muaf tutulması gerektiğini savundu.

Avukatkların mahkemeye sundukları belgede; "Novak Djokovic, Avustralya Tenis Federasyonu Baş Tıbbi Yetkilisinden kısa süre önce iyileştiği gerekçesiyle kendisine Covid aşısından tıbbi muafiyet verildiğine dair bir mektup almıştır. Muafiyet Sertifikası'nda belirtildiği gibi ilk pozitif Covid PCR testinin tarihi 16 Aralık 2021'dir ve bu tarihin üzerinden 14 gün geçmiştir. Djokovic'in son 72 saat içinde ateşi veya Covid-19 hastalığına bağlı solunum belirtileri yoktur" denildi.

Avustralya hükümetinin avukatları ise Djokovic'e hiçbir zaman vize güvencesi verilmediğini vurguladı.

'Covid aşısı olmadı'

Avukatların mahkemeye sundukları belgelerde ayrıca 34 yaşındaki tenisçinin Covid aşısı olmadığı belirtildi.

Djokovic daha önce aşı karşıtı açıklamalar yapmış ancak hiçbir zaman Covid aşısı olup olmadığını söylememişti.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası, 17 Ocak'ta başlayacak.

Djokovic geçen yıl turnuvada tek erkeklerde şampiyon olmuştu.

Avustralya Tenis Federasyonu, Djokovic'in tutnuvada mücadele edip edemeyeceğine yönelik kararın Salı gününe kadar alınması gerektiğini açıklamıştı.

Avustralya hükümeti geçen hafta Melbourne'e giden Djokovic'in vizesini iptal etmiş, ünlü tenisçi göçmenlerin tutulduğu bir merkeze götürülmüştü.

Djokovic dört gündür bu merkezde, sınır dışı edilip edilmeyeceğine dair kararı bekliyor.

Avustralya hükümeti iki doz Covid aşısı olmayan yabancıların ülkeye girişini yasaklamış, bunun tek istisnasının Covid-19 hastalığı geçirip iyileşen ve aşıdan tıbbi muafiyet verilen kişiler olduğunu duyurmuştu.