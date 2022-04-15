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"Peşindeyim Kendimin" için "Beni en çok gaza getiren parça." ifadesini kullanan sanatçı Nova Norda, şarkının hikayesini ve aktarmak istediği mesajı da dile getirdi.

Nova Norda, "Ben hayatımda hiç, dedikodu yapmaktan zevk alan mutlu insan görmedim. Bana göre bu üzgün dostlarımız kendilerine veremedikleri sevgiden başkaları da mahrum kalsın ister, kırık kalplerini iyileştirmeye emek verecekleri yerde artniyeti seçerek içlerinden taşan zehri etrafa bulaştırmaya çalışır, herkes de en az kendileri kadar mutsuz olsun diye sonu gelmeyen bir zahmete katlanırlar. Dedikodu budur benim için. Başkalarının kötü olmasına muhtaç bir iyi olma hali. Gereksizdir, yüktür, ruhu ağırlaştırır. Dedikodu yine de değerli ama bence. Çünkü hakkında konuşulan kişiden çok, dedikoduyu yapan kişiyle ilgili bilgi verir. Kim temiz kalbimizi hak ediyor, kimin yanından koşarak kaçmalıyız, hepsi bu bilgilerde gizli! Bu parça da bununla ilgili..." dedi.

Prodüktörlüğünü Tuna Erlat'ın üstlendiği, söz ve müziği Nova Norda'ya ait olan "Peşindeyim Kendimin" şarkısının proje fotoğrafları Deniz Özgün imzası taşıyor.

Nova Norda'nın ilk albümünden ikinci tekli "Peşindeyim Kendimin", tüm dijital platformlarda yerini aldı.