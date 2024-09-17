'Notre Dame’ın Kamburu' turneye çıkıyor

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Kumbara Görsel Sanatlar Tiyatrosu’nun yapımını üstlendiği “Notre Dame’ ın Kamburu” müzikali, ekim ayı boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde seyirci karşısına çıkacak. Müzikal, çirkinliği yüzünden dışlanmış Quasimodo’nun çingene kızı Esmeralda 'ya duyduğu aşkın hikâyesini muhteşem bir görsel şov ile birleştiriyor.

Fransız ve dünya edebiyatının en ünlü yazarlarından biri olan Victor Hugo’nun “Notre Dame’ın Kamburu” kitabından esinlenilen müzikal, 2 Ekim’de Bursa BAOB Sahne’de, 7 Ekim’de Ankara MEB Şura Salonu’nda, 8 Ekim’de Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 14 Ekim’de Kütahya Hazer Dinari Kültür Merkezi’nde, 15 Ekim’de Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde,16 Ekim’de Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, 17 Ekim’de Fethiye Kültür Merkezi’nde ve 31 Ekim’de ise İstanbul Trump Sahne’de perdelerini açacak.

“Notre Dame’ın Kamburu”, Fransa’da imparatorluk döneminin ihtilal sonrası karanlık günlerinden kesitler sunuyor. Müzikalde; Notre Dame Katedralinin ruhani ve dini lideri Claude Frollo’nun kilisenin önünde bulduğu, çirkin ve kambur olduğu için eksik anlamına gelen Quasimodo ismini verdiği ve büyüdüğünde kilisenin zangocu olan Quasimodo ile Claude Frollo’nun ve Kral'a bağlı komutan Phoebus'un semtte yaşayan Çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını, Zangoç ile Papaz’ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alınıyor.

Müzikalin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.