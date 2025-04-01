Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem NOTERLER AÇIK MI? 2 Nisan Salı noterler açık mı? 9 günlük bayram tatilinde noterler çalışıyor mu, hizmet verecek mi?

        Noterler açık mı? 2-3-4 Nisan bayram tatilinde noterler çalışıyor mu?

        Ramazan Bayramı tatili kapsamında, noterlerin açık olup olmayacağı sorgulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte bayram tatilinin 9 güne uzatılması, noterlerin çalışma takvimi konusunu gündeme getirdi. Konuyla ilgili Türkiye Noterler Birliği'nden açıklama geldi. Peki, 2-3-4 Nisan noterler hizmet verecek mi? İşte noterlerin çalışma durumu hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 22:16 Güncelleme: 01.04.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte noterlerin çalışma durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Araç ve konut alım satımı, vekâlet işlemleri gibi birçok önemli işlemi bayram sonrasına bırakan kişiler, noterlerin hangi günler hizmet vereceğini araştırıyor. Peki, 2-3-4 Nisan bayram tatili boyunca noterler açık olacak mı? İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          NOTERLER AÇIK MI? AÇIKLAMA GELDİ!

          Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

          "Bilindiği üzere kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatilini takip eden 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihleri idari izin kapsamına alınmıştır. Bazı basın kuruluşları tarafından söz konusu tarihlerde noterliklerin de kapalı olacağı yönünde yayınlar yapılıyor olmasına karşın, noterliklerin 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerde açık olacağı, yanı sıra, 5 ve 6 Nisan 2025 tarihlerinde de nöbetçi noterlik uygulamasına devam edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        • 3

          İDARİ İZİN NEDİR, NE DEMEK?

          İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı yapanlara maddi kayıp davası açılabilir
        Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı yapanlara maddi kayıp davası açılabilir
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        'Kilit Kavşak'ta dönüş trafiği
        'Kilit Kavşak'ta dönüş trafiği
        Park etmek istediği otomobille bahçeye düştü
        Park etmek istediği otomobille bahçeye düştü
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Habertürk Anasayfa