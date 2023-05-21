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NOTAM ilanı nedir? Son olarak Gaziantep'te ilan edildi

Gaziantep hava sahasında görülen tanımlanamayan cisimler sonrası Gaziantep Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu. Uçuşların durdurulmasıyla birlikte hava sahası için NOTAM ilan edildi. Peki, NOTAM nedir? İşte merak edilen terimin tanımı...

Giriş: 21.05.2023 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine gece yarısından bu yana Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Hava sahasında NOTAM ilan edildi. Peki, NOTAM nedir? İşte cevabı...

  • GAZİANTEP'TE BİLİNMEYEN CİSİM PANİĞİ

    Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine gece yarısından bu yana Gaziantep Havalimanı'ndan iniş ve kalkışlı uçuşlar gerçekleştirilemiyor. Gaziantep Havalimanı'na inmesi planlanan bazı uçaklar Adana ve Şanlıurfa Havalimanı'na yönlendirildi.

    Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Pilotlar durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin aynı zamanda hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edildiği öğrenildi.

    Olay üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Gaziantep'e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirildi. Geceden bu yana Gaziantep Havalimanı'dan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi.

    Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre NOTAM yayımlanmadığı öğrenilirken, ilerleyen saatlerde konuya ilişkin resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

    Öte yandan uçuşların iptal olması nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce yolcu saatlerce beklemek durumunda kaldı. Gaziantep Havalimanı'ndaki uçak seferleri, şüpheli cisimle ilgili değerlendirmelerin ardından 12 saat sonra yeniden başladı.

  • NOTAM NEDİR?

    NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayını.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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