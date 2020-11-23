Nostradamus'un kehanetleri

Dağhan Külegeç ve Ayşe Erbulak tarafından kurulan Dağhan Külegeç Yayınları, ilk çeviri kitabı 'Nostradamus İle Konuşmalar'ı okurla buluşturdu. Geçmiş hayat regresyonisti Dolores Cannon'un imzasını taşıyan eser, dünyanın en ünlü kâhini Nostradamus'un yanlış yorumlanan kehanetlerini açığa kavuşturan önemli bir yapıt

Geçtiğimiz yıl oyuncu Dağhan Külegeç ve annesi yazar, oyuncu ve çevirmen Ayşe Erbulak tarafından kurulan Dağhan Külegeç Yayınları (DKY),Erbulak Evi Yazarlık Okulu'nda eğitim alan 19 yeni yazarın ilk kitaplarını okurların beğenisine sundu. DKY, şimdi yayın hayatına 'Nostradamus ile Konuşmalar' adlı ilk çeviri kitabıyla devam ediyor.

ABD'li geçmiş hayat regresyonistiDoloresCannon'un imzasını taşıyan 'Nostradamus ile Konuşmalar', bir üçlemenin ilk kitabı. Cannon, eserde Nostradamus'un 'Yüzyıllar' adlı eserinde dörtlükler halinde yazdığı kehanetlerini, Nostradamus'un kendisiyle birlikte açıklıyor. Kitabın yazılış şekli ise oldukça ilginç. Hipnozla regresyon terapisi yapan DoloresCannon, çalıştığı danışanlar aracılığıyla 16'ncı yüzyılda yaşamış Nostradamus'la iletişime geçerek bu eseri kaleme aldığını söylüyor. Nostradamus, 'Yüzyıllar' eserinin bugüne kadar yanlış yorumlandığını ifade ederek kehanetlerini kendisi açıklıyor.

Kitapta ele alınan konular arasında; Nostradamus'un Doğu Akdeniz Savaşı, anten silahı, insan üretimi virüs, Kilise'nin yıkımı, 3. Dünya Savaşı, Deccal, Orta Doğu ve Avrupa'da atom bombaları, nükleer kış ve kıtlık, dünyayı yöneten gizli örgüt, Atlantis medeniyeti ve dünyayı kurtaracak büyük dehayla ilgili kehanetleri de bulunuyor.