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        Haberler Dünyadan Norveç Prensesi Martha Louise ile Durek Verrett evlendi - Magazin haberleri

        Norveç Prensesi Martha Louise ile Durek Verrett evlendi

        Norveç Prensesi Martha Louise, ABD'li nişanlısı Durek Verrett ile 3 gün süren tartışmalı düğünle evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 14:43 Güncelleme: 01.09.2024 - 14:43
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        • 1

          Norveç Prensesi Martha Louise, ülkede tartışma konusu olan düğünle ABD'li şaman iş insanı olarak tanınan Durek Verrett ile evlendi.

          Çift, 2 gün süren kutlamaların ardından dün Norveç'in batısındaki Geiranger kentinde bir otelde düzenlenen özel bir törenle dünya evine girdi.

        • 2

          Halkın sokaklara akın ettiği diğer kraliyet düğünlerinden farklı olarak, bu düğünü seyreden yalnızca bir avuç insan vardı. Çift, düğün öncesinde ve düğündeki görüntülerinin haklarını Hello dergisine sattığı için düğün alanı beyaz örtülerle gizlendi.

        • 3

          Çiftin ilişkisini belgesele dönüştürecek olan dijital platformun ekibi de düğünde yer aldı. İki büyük medya şirketi dışında yerel medya kuruluşlarının büyük ölçüde dışlanması, hem Norveç kraliyetinde hem de halkta rahatsızlık yarattı.

        • 4

          Prensesin ebeveynleri Kral Harald ve Kraliçe Sonja ile Norveç kraliyet ailesinin diğer üyelerinin yanı sıra İsveç ve Hollanda'dan prens ve prensesler de düğünde hazır bulundu.

          Prenses Martha Louise'in 2017'de boşandığı ve 2019'da ölen ilk eşi, Norveçli yazar Ari Behn'den olan üç kızı da törende yer aldı.

        • 5

          Düğünde yaklaşık 350 konuk arasında damat Verrett'in ünlü ABD'li arkadaşlarının olmadığı görüldü. Verrett, Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow'u 'ruh kardeşi' olarak adlandırıyor. Ancak Paltrow da düğünde yoktu. Düğüne 'Real Housewives of Atlanta'nın realite yıldızı Cynthia Bailey'nin katıldığı öğrenildi.

        • 6

          52 yaşındaki Prenses Martha Louise ile 49 yaşındaki Verrett, 2022'de nişanlandıklarını duyurdu. İlişkileri Norveç'i bölmüş olsa da, Kral Harald daha önce Norveçli gazetecilere Verrett'in "harika bir adam" olduğunu söylemişti.

        • 7

          2022'de Prenses Martha kraliyet sorumluluklarını bıraktı. O zamandan bu yana ikili, ticari faaliyetlerini prensesin kraliyet statüsüyle ilişkilendirdiği için saray ve Norveç parlamentosu üyeleri tarafından eleştirildi. İlişkileri, kraliyet ailesi içinde bir çatışmaya ve kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

        • 8

          Martha Louise, alternatif tedavilere katılımı nedeniyle Norveç'te onlarca yıldır tartışmalara yol açıyor. Kendi işini kurmasına izin verilebilmesi için 2002'de onursal 'majesteleri' ünvanını kaybetti.

        • 9

          2007'de geleceği görme yeteneğine sahip olduğunu açıkladı ve 2018'e kadar öğrencilere mucizeler yaratmayı, meleklerle konuşmayı öğrettiğini söylediği bir okul işletti.

        • 10

          Verdiği bir röportajda; "Yıllar boyunca, özellikle maneviyatçı olmamla ilgili pek çok eleştiri oldu. Norveç'te bu bir tabu" dedi. Prenses ile Durek Verrett, ortak maneviyat duyguları üzerinden bağ kurarak evlilik yoluna girmişti.

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