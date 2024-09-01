Norveç Prensesi Martha Louise ile Durek Verrett evlendi

Prensesin ebeveynleri Kral Harald ve Kraliçe Sonja ile Norveç kraliyet ailesinin diğer üyelerinin yanı sıra İsveç ve Hollanda'dan prens ve prensesler de düğünde hazır bulundu.

Prenses Martha Louise'in 2017'de boşandığı ve 2019'da ölen ilk eşi, Norveçli yazar Ari Behn'den olan üç kızı da törende yer aldı.