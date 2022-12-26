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Norveç Adalet Bakanı Mehl'in paylaşımı yine ülkesinde gündem oldu

Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in geçtiğimiz aylardaki İtalya'daki tatilinden kareler ülkede gündem olmuştu. Norveçli bakana ülke muhalefetinden yine tepki geldi.

Giriş: 26.12.2022 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
Norveç Adalet Bakanı Mehl'in paylaşımı yine ülkesinde gündem oldu
Norveçli bakanın paylaşımı yine gündem oldu
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Daha önce sörf tahtasında can yeleği olmadığı için muhalefetin tepki gösterdiği Norveç Adalet Bakanı Mehl, bu kez de TikTok nedeniyle eleştirilerin hedefinde..

Norveç'in muhalefeti Çin merkezli bir sosyal medya platformu olan TikTok’un kişisel verileri ve özel devlet sırlarını çalabileceğini iddia ederek siyasetçilere hesaplarını kapama çağrısında bulundu.

Ancak Bakan Mehl'den yanıt gecikmedi. "Mehl ne zaman TikTok hesabını silecek" diye soran siyasetçi ve gazetecilere yanıt veren Mehl "Ben TikTok’u güvenlik sınırlarını aşmayacak şekilde kullanıyorum ve herkesin de aynı şekilde yaklaşması gerektiğini tavsiye ederim" dedi ve hesabını kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

CAN YELEĞİ TAKMAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda ise yerel bir haber sitesi ülkenin Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in can yeleği olmadan sörf tahtasında durarak Norveç yasalarını çiğnediğini bildirmişti.

Bu gelişme ile birlikte ülkenin muhalefeti de tartışmalara dahil oldu ve bunun 'kötü bir örnek' olduğunu savunmuştu.

Tartışmanın büyümesinin ardından Adalet Bakanı Mehl açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Mehl, fotoğrafın İtalya'da tatildeyken çekildiğini belirtirken, Norveç Denizcilik Müdürlüğü'nün yelek zorunluluğunun karaya yakın yüzmelerde geçerli olmadığını dikkat çekti. Mehl "Ben her zaman bölgenin kuralları ve yasaklarına uyarım" demişti.

EN GENÇ ADALET BAKANI

Norveç Denizcilik Müdürlüğü İletişim Direktörü Dag Inge Aarhus ise tepkiler üzerine Dagbladet'e yaptığı açıklamada, sörf tahtası hareket halindeyken can yeleği takmanın zorunlu olduğunu, ancak karaya yakın yüzmek için kullanıldığında bu kuralın geçerli olmadığını açıkladı.

Başbakan Stoere Ekim 2021 yılında 10'u kadın, 9'u erkek 19 kişilik kabinesini açıklamıştı. 8 Ağustos 1993 doğumlu Emilie Enger Mehl, 28 yaşında Norveç'in en genç Adalet Bakanı olmuştu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten ve Instagram hesabı @EmilieMehl'den servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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