Norveçli bakanın paylaşımı yine gündem oldu

Daha önce sörf tahtasında can yeleği olmadığı için muhalefetin tepki gösterdiği Norveç Adalet Bakanı Mehl, bu kez de TikTok nedeniyle eleştirilerin hedefinde..

Norveç'in muhalefeti Çin merkezli bir sosyal medya platformu olan TikTok’un kişisel verileri ve özel devlet sırlarını çalabileceğini iddia ederek siyasetçilere hesaplarını kapama çağrısında bulundu.

Ancak Bakan Mehl'den yanıt gecikmedi. "Mehl ne zaman TikTok hesabını silecek" diye soran siyasetçi ve gazetecilere yanıt veren Mehl "Ben TikTok’u güvenlik sınırlarını aşmayacak şekilde kullanıyorum ve herkesin de aynı şekilde yaklaşması gerektiğini tavsiye ederim" dedi ve hesabını kullanmaya devam edeceğini açıkladı.