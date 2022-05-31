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Norovirüs nedir, belirtileri nelerdir? Norovirüs bulaşıcı mı, nasıl tedavi edilir?

Bu belirtilere dikkat! Norovirüs nedir, belirtileri nelerdir? Norovirüs bulaşıcı mı, nasıl tedavi edilir?

Koronavirüs vakaları 1.000'in altında seyrederken vatandaşlar yeni virüsler hakkında panik yaşıyor. Henüz tam olarak atlatılamayan Koronavirüs ve Maymun Çiçeği virüsü sonrası çıkan Norovirüs gündemde yerini aldı."Norovirüs nedir, nasıl bulaşır?" Araştırmaları hız kazandı. Norovirüs hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte, detaylar...

31.05.2022 - 12:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Halk arasında "Mide Gribi" olarak bilinen Norovirüs hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülebilmektedir. Grip gibi olduğundan ayırt etmek zor olabilir. Fakat başlıca belirtileri kusma, ishal ve karın ağrısıdır. Peki, Norovirüs bulaşıcı mıdır, nasıl tedavi edilir? İşte, Norovirüs hakkında merak edilen soruların yanıtı...

  • NOROVİRÜS NEDİR?

    Norovirüs, kusma ve ishale neden olan çok bulaşıcı bir virüstür. Norovirüslerin birçok farklı türü olduğu için hayatınızda birçok kez norovirüs hastalığına yakalanabilirsiniz. Bir tür norovirüs ile enfeksiyon, sizi diğer türlere karşı korumayabilir. Belirli tiplere karşı bağışıklık geliştirmek mümkün olsa da bağışıklığın ne kadar sürdüğü tam olarak bilinmiyor. Bu yüzden her yaştan çok sayıda insan norovirüs enfeksiyonuna yakalanabilir.

  • NOROVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Norovirüs, mide gribi olarak da bilinir ve sıklıkla sindirim sistemiyle ilişkili rahatsızlıklar yapar. Bunula birlikte virüs, sistemik olarak da vücudunuzu etkileyebilir. En sık görülen belirtiler şöyledir:

    İshal

    Kusma

    Mide bulantısı

    Karın ağrısı

    Ateş

    Baş ağrısı

    Vücut ağrıları

  • NOROVİRÜS BULAŞICI MIDIR?

    Norovirüs kolayca yayılabilen bir virüs olduğundan salgını da oldukça büyük olabilir. Norovirüs ile enfekte olan kişiler milyarlarca norovirüs parçacığını saçabilir ve sadece birkaç virüs parçacığı diğer insanları hasta etmeye yeterlidir.

    Enfekte bir kişiyle doğrudan temas halinde olmak, enfekte yiyecek veya su tüketmek, kirlenmiş yüzeylere dokunmak ve ardından yıkanmamış ellerinizi ağzınıza temas ettirmek sizin de enfekte olmanıza sebep olabilir. Semptomlar genellikle virüse maruz kaldıktan 12 ila 48 saat sonra gözükmeye başlar. Bununla birlikte, araştırmalar, kendinizi daha iyi hissettikten sonra iki hafta veya daha fazla bir süre boyunca norovirüsü yayabileceğinizi göstermiştir.

  • NOROVİRÜS NASIL TEDAVİ EDİLİR?

    Norovirüs ile enfekte olan çoğu insan 1 ila 3 gün içinde iyileşir. Bu süreçte kendinizi aşırı derecede hasta hissedebilir ve günde birçok kez kusabilir veya ishal olabilirsiniz. Ne yazık ki bu virüsü tedavi etmek için özel bir ilaç yoktur. Genel olarak vücudunuzun virüsle baş etmesi gerekir ve ona yardımcı olacak bazı şeyler yapabilirsiniz.

    Kusma ve ishalden sebebiyle kaybedilen sıvıyı yerine koymak için bol sıvı tüketmelisiniz. Bu, dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olacaktır. Dehidrasyon ciddi sorunlara yol açabilir. Şiddetli dehidrasyon, damarınızdan verilen sıvılarla tedavi için hastaneye yatmayı gerektirebilir.

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