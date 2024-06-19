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        Haberler Sağlık Nöroloji uzmanından 6 yılda 1500 hastaya "şah damarı tıkanıklığı" müdahalesi | Sağlık Haberleri

        Nöroloji uzmanından 6 yılda 1500 hastaya "şah damarı tıkanıklığı" müdahalesi

        Konya Şehir Hastanesinde görevli nöroloji uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özdemir, şah damarında darlık olan hastalarda oluşabilecek kalıcı inme veya felci önlemek amacıyla uygulanan "karotis stentleme" yöntemiyle yaklaşık 6 yılda 1500 hastayı tedavi etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:05
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        Nöroloji uzmanından 6 yılda 1500 hastaya "şah damarı tıkanıklığı" müdahalesi
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        Özdemir, beyin damarı tıkanıklıklarının, inmeye sebep olan risk faktörlerinden birisi olduğunu söyledi. Bu sorunun, dünyada ve Türkiyede en önemli ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığına işaret eden Özdemir, "Beyin damarı tıkanıklığı, erişkinlik döneminde engelli kalınması açısından birinci sırada olan önemli bir sağlık problemi. Hem hasta hem de yakınlarına önemli bir yük oluşturuyor. Ayını zamanda devletimize de önemli bir külfet" diye konuştu.

        Özdemir, gelişen tıbbi teknoloji ve tecrübeyle, kedilerine erken dönemde ulaşan hastaları, ameliyatsız ve anestezi yapmadan yarım saatlik bir operasyonla tedavi ettiklerini dile getirdi.

        HASTALAR ERTESİ GÜN TABURCU OLUYOR

        Karotis stentleme, yani şah damarı stentlemesi adı verilen yöntemin, hastalar açısından çok konforlu olduğunu aktaran Özdemir, şöyle devam etti: "Şah damarındaki darlık oluşan bölgeye bir balon yaptıktan sonra stent yerleştirerek tedavi ediyoruz. Herhangi bir problem olmadığı takdirde hastayı ertesi gün taburcu ediyoruz. Bu yöntemle 1500 hastaya müdahale ettik. Bu sayı hem ülkemiz hem de dünya standartlarının üzerinde. Bu hastalardan yalnızca üçünü kaybettik. Onlar da damar açıldıktan sonra beyni bu durumu tolere edemeyen ve beyin kanaması yaşayan hastalarımızdı. Daha önce bu durumdaki hastalar, açık yöntemle ameliyat ediliyordu. Bu nedenle taburcu olma süreleri uzuyordu."

        "OTOBÜSE BİNİP GİDECEĞİM"

        Şah damarı tıkanıklığı nedeniyle Erzurumdan Konya Şehir Hastanesine tedavi olmaya gelen 75 yaşındaki Mehmet Şerifağrı ise operasyonun ardından hiçbir ağrısının olmadığını belirterek, "Yürüyerek buradan çıkıp, otobüse binip memleketime gideceğim" dedi.

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