AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

Mekanın Sahibi parçasıyla uzun süre müzik listelerini alt üst eden Norm Ender'le ilgili şok bir iddia gündeme geldi.

Ezhel, Ben Fero ve Ceza gibi isimlerle canlanan rap dünyasına Norm Ender eleştirisi gelmişti. Ender, 'Mekanın sahibi' isimli şarkısıyla bu isimlere 'diss' atmış ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Youtube'da 100 milyondan izlenen klip rap dünyasını daha da konuşulur hale getirmişti.

Ancak Norm Ender'in şarkısıyla ilgili şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı.

Mekanın Sahibi isimli şarkıdaki müziğin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından seslendirilen "Work My Move" adlı parçadaki benzerliği dikkat çekti.

"Work My Move" isimli şarkıcı bu yılın Ocak ayında Youtube'a yüklenmiş. Norm Ender'in mekanın sahibi isimli şarkısı ise Temmuz ayında yayınlandı.

Sosyal medyada da gündem olan konuyla ilgili Norm Ender'in nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.

Rapçi'nin menajeri, konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını belirtti.

Norm Ender, bazı rap sanatçılarını "Amerikan özentisi" olmakla suçlamıştı. Ender, "Kendi tarzlarını değiştirdiler, sözleri direk Amerika'dan kopyala yapıştır şeklinde değiştirdiler" ifadelerini kullanmıştı.

O MÜZİK REKLAM FİLMİNDE DE KULLANDI

Öte yandan 'Mekanın sahibi'ndeki müzik giyim perakendeciliği alanında faaliyet gösteren DeFacto markasının son reklam filminde de kullanıldı. Marka reklam filminde ünlü oyuncu Aslı Enver'e rol vermişti.