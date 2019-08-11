CARTEL ÜYESİNDEN AÇIKLAMA



Türkiye'de rap denilince akıllara ilk gelen grup olan Cartel'in kurucularından Kabus Kerim son dönemdeki rap dünyası ve diss savaşları ile ilgili olarak kısa ve net konuştu:

"Benim için yorum değeri olacak bir durum ortada yok."