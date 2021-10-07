Nobel Barış Ödülü: Bugüne kadarki en tartışmalı altı kazanan
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Nobel Barış Ödülü'nün kazananı Cuma günü Türkiye saatiyle 13.00'te açıklanacak. Bu yıl ödülü kimin alacağını henüz bilmesek de bugüne kadar ödül alan kişilerden bazılarının tartışmalara yol açtığını biliyoruz.
Dünyanın en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Nobel Barış Ödülü, İsveçli bilim adamı, iş adamı ve hayırsever Alfred Nobel tarafından yaratılmıştı.
Fakat siyasi doğası gereği, bu ödül diğer beş ödüle göre hep daha tartışmalı oldu.
Bugüne kadarki en tartışmalı altı kazananı ve bir de kazanamayanı inceledik.
Barack Obama
Pek çok kişi Barack Obama 2009'da ödülü kazandığında şaşkınlığa uğramıştı, buna Obama'nın kendisi de dahil.
2020'de yayınladığı anılarında, haberi duyduğunda ilk verdiği tepkinin "Ne için?" olduğunu yazdı.
Yalnızca dokuz aydır görevde olan bir kişiye ödül verilmesini erken bulanlar çoktu.
Hatta ödül için aday gösterme süresi, Obama'nın göreve başlamasından yalnızca 12 gün sonra bitmişti.
2015'te BBC'ye konuşan Nobel Enstitüsü'nün eski direktörü Geir Lundestad, ödülü veren komitenin sonradan bu karardan pişman olduğunu ima etmişti.
Obama'nın görev yaptığı iki dönemde ABD askerleri Afganistan, Irak ve Suriye'de çatışmalara dahildi.
Kenyalı aktivist 2004'te bu ödülü kazanan ilk Afrikalı kadın oldu.
Fakat sonraki yıllarda HIV ve AIDS hakkındaki açıklamaları çokça eleştirildi.
Mathai HIV'in siyahları öldürmek için yaratılmış bir biyolojik silah olduğunu öne sürüyordu.
Bu iddiayı destekleyen tek bir bilimsel kanıt yok.
Henry Kissinger
ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 1973'te ödülü kazandı.
Kamboçya'da gizli bombardımanlar ve Güney Amerika'daki ölüm saçan askeri rejimlere destek vermek gibi ABD dış politikasının en eleştirilen hamlelerinden bazılarına dahil olmuş bu kişiye ödül verilmesi, epey eleştiri topladı.
Kissinger ödüle, Vietnam Savaşı'nda ateşkes anlaşmasının imzalanmasındaki rolü nedeniyle Kuzey Vietnamlı lider Le Duc Tho ile birlikte layık görülmüştü.
Vietnamlı lider ödülü reddederken Nobel Ödül Komitesi'nden iki kişi de Kissinger'a ödül verilmesini protesto etmek için istifa etti.
New York Times ise ödüle Nobel Savaş Ödülü adını verdi.
Ödüle layık görülmeyen Gandhi
Bazen de Nobel Barış Ödülü'nün verilmediği kişiler dikkat çeker.
Bu alanda en dikkat çeken isim, muhtemelen Mahatma Gandhi'dir.
Birden fazla kere aday gösterilse de, 20. yüzyıldaki pasifist hareketin simgesi olan Hint siyasetçi ödülü hiçbir zaman kazanamadı.
2006'da Barış Ödülü'nü veren komitenin başında bulunan Norveçli tarihçi Geir Lundestad, Gandhi'nin listedeki en büyük eksiklik olduğunu söylemişti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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