NN Hayat, mobil uygulamasını geliştirdi

NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, mobil uygulamasını yeniledi. NN Senin Mobilin, müşteri ve kullanıcı deneyimini de ön planda tutuyor. Yeni uygulama ile mevcut müşterilerinin daha hızlı, kolay ve dinamik bir şekilde sözleşmelerini inceleyerek, işlem yapabileceklerini belirten NN Hayat ve Emeklilik Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Özsoy Dirican, “Mobil uygulamalar özellikle son yıllarda müşterilerin en çok tercih ettiği işlem ve iletişim araçlarından biri haline dönüştü. NN Hayat ve Emeklilik olarak Bireysel Emeklilik sektöründe mobil uygulama sunma konusunda öncüydük ve ilk geliştirenlerden biri olduk. İlerleyen yıllarda bu alandaki taleplerin değişeceğini ve ihtiyacın daha da artacağını öngörerek; kullanıcılardan deneyimlerine dair geri bildirimlerini aldık ve daha fazla kullanım kolaylığı sunan, yenilikçi ve dinamik bir mobil uygulama tasarladık” dedi.

Yeni uygulamanın gerek tasarım gerekse de kullanım olarak oldukça iyi neticeler vereceğine inandıklarını ifade eden Didem Özsoy Dirican, “Mobil uygulamamız NN Senin Mobilin’in tasarımını yenileme sürecinde önemli sayıda müşteri görüşmesi ve testler yaptık. Müşterilerimizi dinleyerek, onların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığımız mobil uygulamamızın müşteri sadakati ve sürdürülebilirliğini arttıracağına inanıyoruz.’’ dedi.

CEP'TEN VE TABLETTEN GİRİŞ

Uygulamaya tabletten ve cep telefonundan giriş yapılabiliyor. Müşteriler, TC kimlik numarası ve cep telefonuna gelen şifre ile uygulamaya giriş yaptıktan sonra ‘’Beni Hatırla’’ butonuna bastıklarında, uygulama onları unutmuyor. Dinamik grafikler ile finansalların kolaylıkla görüntülendiği uygulamada bir de ‘’Sesli arama’’ özelliği olduğundan aranılan bilgilere kolayca ulaşmak mümkün. Uygulamada ayrıca NN müşterilerine sadakat programı olarak sunulan “Önce Sen” Dünyası’nın ayrıcalık ve avantajları görüntülenebiliyor ve havaalanı transferlerinden hobi indirimlerine kadar birçok fırsattan yararlanmada kolaylık sağlanıyor.