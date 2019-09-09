09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaklaşık bir yıl önce eski CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un tutuklanmasının ardından Nissan'da sular durulmuyor.
Şirketten yapılan açıklamada, CEO Hiroto Saikawa'nın 16 Eylül'de görevi bırakacağı kaydedildi. Saikawa'dan boşalacak kaptan koltuğunu ise şirketin hali hazırda COO'su olan Yasuhiro Yamauchi devralacak.
Nissan Yönetim Kurulu Başkanı Yasushi Kimura, "Saikawa geçtiğimiz günlerde görevini bırakmak istediğini ve bayrağı yeni bir isme iletmek niyetinde olduğunu belirtti" dedi.
Öte yandan, Yamauchi'nin geçici olarak CEO koltuğuna oturacağı aktarılırken, Ekim ayının sonuna kadar şirketin kalıcı yönetiminin kararlaştırılacağı bildirildi.
HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIĞINI İTİRAF ETTİ
Hiroto Saikawa'nın CEO'luk görevinden istifası, şirket içinde yürütülen bir soruşturma sonucunda aralarında kendisi dahil 6 yöneticinin daha hak etmediği ödemeler aldığının ortaya çıkması ile gündeme gelmişti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Saikawa haksız kazanç sağladığını kabul ederek, "Ancak ben ödemelerin kurallara göre yapıldığını sanıyordum. Hiçbir şeyden haberim yoktu" demişti.
Söz konusu ikramiyeleri Nissan'a iade edeceğini açıklayan Saikawa, söz konusu kazancı elde etmesinin Ghosn döneminde kurulan 'sorunlu sistem' yüzünden olduğunu ifade etmişti.
Renault-Nissan İttifakı'nın mimarı ve 2000'li yılların başında Nissan'ı iflastan kurtaran isim olarak bilinen Ghosn, geçtiğimiz yıl gelirini eksik beyan ederek vergi kaçırma, şirket kaynaklarını kendi çıkarına kullanmak ve haksız kazanç elde etmek suçlamaları ile tutuklanmış ve Nissan'daki görevinden alınmıştı.
Ghosn'un ardından, hem Nissan yönetiminde hem de Renault-Nissan İttifakı'nda gerginlikler boy göstermişti.
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