Nişanlı çift Channing Tatum ve Zoe Kravitz ayrıldı

Hollywood'un ünlü çifti Channing Tatum ile Zoe Kravitz ayrıldı. 3 yıldır birlikte olan ve bir yıl önce nişanlanan ikili, evlilik planı yaparken ilişkisini noktaladı.

44 yaşındaki Channing Tatum, oyunculuğun yanı sıra ilk yönetmenlik denemesini 'Gözlerini Kırp' (Blink Twice) filminde yapan 35 taşındaki Zoe Kravitz'in yönettiği filmde rol aldıktan sonra ilişkileri başlamıştı.

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Çiftin birlikte son fotoğrafı, Channing Tatum'un 3 Eylül'deki paylaşımında görüldü. Bu, Zoe Kravitz, Tatum'un kucağında uyurken çekilen bir fotoğraftı.

Channing Tatum ve Zoe Kravitz hakkındaki ilişki iddiaları ilk olarak Ağustos 2021'de çıkmıştı. İkili, New York'ta birlikte bisiklete binerken görülmüştü.

Channing Tatum verdiği bir röportajda, nişanlısı Zoe Kravitz hakkında konuşurken; "O çok cesur bir insan, inanılmaz derecede zeki. Ondan çok etkileniyorum" demişti.