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Takvimler insanoğlu tarihinde uzun bir geçmişe sahiptir. Türkler ise bu tarihsel serüvende 5 farklı takvim kullanmıştır. Şu an kullanan güncel takvim ise Miladi Takvim’dir. Peki, Nisan kaçıncı ay? Mart ayı kaç gün çeker ve kaç gün var? Nisan hangi aydır? İşte, tüm detaylar.

Nisan Kaçıncı Ay?

Yıl içerisinde toplam olarak 12 adet ay yer almaktadır. Aylar 366 günün 12 tura bölünmesinden doğmuştur. Şu an kullanılan takvim geçmiş tarihte ortaya çıkan takvimlere oranla en az hata payına sahiptir. Nisan ayının kaçıncı ay olduğu oldukça merak edilen konulardan biridir. Genellikle ilkbaharın kendini hissettirdiği ay olan Nisan ayı aylar sıralamasında dördüncü sırada yer almaktadır. Mart ayından sonra Nisan ayı gelmekte, Nisan ayından sonra ise Mayıs ayı gelmektedir.

Nisan Ayı Kaç Gün Çeker?

Bir yılın içerisinde 4 ay 30 gün çekerken 7 ay da 31 gün çekmektedir. Nisan ayı ise bu 30 gün çeken aylardan biridir. Bir yıl içerisinde 30 çeken dört ay vardır. Bu aylar; Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım’dır. 31 gün çeken aylar ise; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarıdır.

Nisan Ayında Kaç Gün Var?

Miladi Takvim’ in dördüncü ayı olan Nisan, 30 gün çekmektedir. Özellikle küçük çocuklar için bu sorunun cevabı merak edilmektedir. Nisan ayını saate çevirirsek 720 saatten oluştuğunu söyleyebiliriz. İlkbahar mevsimi içerisinde yer alan diğer aylar Mart ve Mayıs aylarıdır. Nisan ayı daha çok yağmurlarıyla bilinmektedir. Nisan ayının 30 gün sürmesi yıllara göre farklılaşmamaktadır. Her yıl Nisan 30 gün kadar sürmekte ve bu değişmemektedir.

Nisan Hangi Ay?

Nisan ayı Mart’tan sonra Mayıs’tan önce gelen aydır. Nisan ayıyla birlikte sıcaklıklar artmaya, yağmurlar iyiden iyiye kendini göstermeye başlamaktadır. Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım ayları 30 gün sürmektedir. Geri kalan 7 ay ise 31 gün sürmektedir. Nisan ayının şuan kullandığımız takvime göre hangi ayda yer aldığı merak konusudur. Genellikle arama motorlarını da meşgul eden bu soruya cevabımız dördüncü ay olacaktır. Nisan ayı ilkbaharın ikinci ayı, yılın dördüncü ayıdır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner