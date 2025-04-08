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        Haberler Bilgi Ekonomi Nisan evde bakım maaşı yattı mı ve ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı sorgulama e-devlet ekranı

        Nisan evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahiplerine verilen evde bakım maaşı ödemeleri Nisan ayı için gözler Bakanlığa döndü. 10 bin 125 TL olarak ödenen maaşın yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Peki, 2025 Nisan evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İte, güncel gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 17:13 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:20
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        • 1

          Nisan ayı ile beraber evde bakım maaşı aramaları da başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mart ayında 5,4 milyar liralık ödeme yapıldığını duyurdu. Her ay düzenli olarak yapılan bu destek ödemeleri, ihtiyaç sahibi aileler için büyük önem taşıyor. Peki, Nisan evde bakım maaşları yattı mı? İşte, 2025 Nisan evde bakım maaşına dair son gelişmeler...

        • 2

          NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Nisan ayı ödemelerinin de 15 Nisan'da başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

          Memur maaşlarındaki artış nedeniyle evde bakım maaşı 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı.

        • 4

          E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        • 6

          EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

          Gelir kriterlerinin uygun olması,

          Bakıma muhtaçlık kriteri,

          Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

          Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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