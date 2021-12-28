Nişan dönüşü kaza yaptılar!

İznik'teki nişandan dönerken Bursa’da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Mehmet Fatih Sönmez ve Ömer Faruk Sönmez’in cenazesi akşam saatlerinde memleketleri Ağrı’ya getirildi.

Evlerinin önüne getirildikten sonra kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına getirilen Mehmet Fatih Sönmez ve Ömer Faruk Sönmez’in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve çok sayıda vatandaş katıldı.