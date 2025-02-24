Yoğun geçen birinci dönemin ardından hız kesmeden ikinci döneme başlayan öğrenciler, şimdi gözlerini nisan ayında yapılacak ara tatile çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre belirlenen bu tatil, ders maratonuna kısa bir ara vererek hem dinlenmek hem de yeni döneme motivasyonla devam etmek için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, nisan ara tatili hangi tarihte başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte tüm merak edilenler…