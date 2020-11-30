Survivor yarışmasından sonra haklarında aşk dedikoduları çıkan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın birlikteliğini belgeleyen görüntüler ortaya çıktı. İkilinin öpüşürken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı

Aşk haberlerine sürekli 'arkadaşız' yanıtını veren ikilinin öpüşürken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Barış Murat Yağcı ve Nisa çıkan haberlerden sonra,ilişki yaşadıklarını itiraf ettiler.

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yaptılar. İkili şu açıklamayı yaptı:

Bizler bir TV programı ile hayatlarınıza girmiş 2 genç bireyiz. Programın bitmesinin ardından hem kariyerimiz adına hem de sevginize layık olmak için sadece yaptığımız işlerle anılmaya ve sizlere daha faydalı dokunuşlar yapmayı amaçladık ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Bu sebeple yaklaşık 4 aydır hakkımızda yapılan tüm yorumlara eleştirilere cevapsız kalmayı tercih etti. İlişki ile gündeme gelmenin bunu PR çalışması olarak kullanmanın ikimizin de hayata bakışına çok aykırı olduğunu bilmenizi isteriz. Güzel işlerimizi hayata geçirip, daha ileri zamanlarda bir açıklama yapmayı isterken bugün yaşanan durum karşısında bir açıklama yapma gereği duyduk. Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz. İlişkimizi tüm yakın çevremiz, ailemiz bilmekte ve desteklemektedir. Bundan sonrası için de bu konularda konuşulmak yerine sadece işlerimizle anılmak istiyoruz. İnsanların özelini kayda alıp paylaşmak suçtur. Şu an yayılan videoyu çeken ve paylaşan kişi çok yakın zamanda yargı önünde bunun cezasını ödeyecektir. Dileriz arkadaş bildiğiniz kimse sizin özel anlarınızı çekip paylaşmaz. Ve arkadaş kazığı yemezsiniz. İlişkiler ekran önünde değil, kalplerde yaşanmalıdır. Bizimle birlikte olan tüm güzel insanlara teşekkürler...

Yağcı, aşk haberleri hakkında daha önce de, "Nisa benim kardeşim. Nisa'nın yaşı daha çok küçük ve ailesi de yıpranıyor" demişti.

NİSA VE BARIŞ MURAT YAĞCI VİDEOSUNA ESKİ YARIŞMACILARDAN YORUM GECİKMEDİ!

Yeni aşıklarla yıldızları uyuşmayan eski Survivor yarışmacıları Evrim Keklik, Yasin Obuz ve Aycan Yanaç videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar hayranlar tarafından gönderme olarak nitelendirildi.

Olay sonrası Evrim Keklik instagram hesabından çekirdek çitlerken video paylaşırken; Twitter hesabından da şu yorumlarda bulundu;

Video paylaşımı sonrası Yasin Obuz'da twitter hesabından çekirdek almaya gittiğini söylediği bir video paylaşımı yapmasının ardından o dönem yarışma esnasında Nisa Bölükbaşı'yla aralarında aşk dedikosu çıkan eski futbolcu Sercan Yıldırım'ı etiketleyerek attığı tweet'e Sercan Yıldırım şu cevabı verdi:

Sercan Yıldırım'ın yakın arkadaşı eski yarışmacılardan Aycan Yanaç ilişkilerini sürekli gizleyen ve 'arkadaşız' diyen yeni aşıkları yalancılıkla suçladığı iddia edilen şu tweet'i attı:

Yarışma süresince Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı arasında yaşananlar devamlı olarak konuşuldu. Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım; Nisa Bölükbaşı'ya ilan-ı aşk etmesi ardından Nisa 'Mert Abi'yi, Ersin Abi'yi nasıl görüyorsam seni de öyle görüyorum.' diyerek reddetmiştir.

Şimdi gözler olay sonrası herhangi bir açıklamada bulunmayan Sercan Yıldırım'da.