Nisa İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Nisa isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

NİSA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nisa ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Nisa adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nisa isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

NİSA İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nisa ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Aşk, sevme duygusu. Kadınlar. Kur'an-ı Kerim'de IV. sure.

NİSA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Nisa ismi Kur'an-ı Kerim'de (Nisa Suresi) geçmektedir ve Nisa ismini koymak caizdir.

NİSA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nisa ismini kullanan 47.722 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nisa ismini kullanan 8.495 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nisa ismini kullanan 3.103 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nisa ismini kullanan 2.816 kişi bulunmaktadır.

NİSA ADININ ÖZELLİKLERİ

Nisa adını taşıyan insanlar, çekici, sevimli ve sempatik olurlar. Yaşamlarında öncelik amaçları, manevi olarak tatmin duygusunu yaşamaktır. Başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassas olurlar ve dikkat ederler. Kin tutan bir yapıları yoktur; bağışlayıcıdırlar. Hayal güçleri yüksektir ve hayal kurmayı severler. Onlar için sanat, edebiyat gibi kültürel öğeler önemlidir. Aşk hayatlarında mutluluğu yakalarlar.