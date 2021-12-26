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Nimet Abla nerede? Nimet Abla kimdir? Nimet Abla'nın hikayesi

Nimet Abla nerede? Nimet Abla kimdir? Milli Piyango biletleri ile ünlenen Nimet Abla'nın hikayesi!

Nimet Abla kimdir, nereli? Sorusu merak ediliyor. Milli Piyango biletleri ile ünlenen Nimet Abla'nın hikayesi Milli Piyango yılbaşı çekilişine sayılı günler kala merak ediliyor. Peki, Nimet Abla nerede? Nimet Abla kimdir? İşte Nimet Abla'nın hikayesi

26.12.2021 - 20:52 | Güncelleme: YAŞAM

  • Nimet Abla gişeleri önünde girilen kuyruklar bir Milli Piyango klasiğidir. Yeni yılın yaklaşmasıyla Milli Piyango yılbaşı çekilişi için de geri sayım başladı. Peki, Milli Piyango biletleriyle ünlenen Nimet Abla kimdir? Nimet Abla nerede? İşte Nimet Abla'nın hikayesi...

    NİMET ABLA KİMDİR? NİMET ABLA HAYATI

    Sıdıka Hanım ile Raşit Bey'in kızları olarak 1899'da İstanbul'da doğan Melek Nimet Özden, 28 yaşında evlendi.

    Eşi İsmail Beyin 1928 yılında Eminönü Yeni Cami önündeki meydanda tütüncü ve sarraflık dükkanında müşterilerine Türk Tayyare Cemiyetinin çıkardığı piyango biletlerini satmaya başlamasıyla Nimet Abla’nın ilk biletçilik temelleri atılmış olur.

    Eşi İsmail Bey Tayyare piyango biletlerinin ser bayisi olarak biletleri, tanıtmak maksadıyla küçük esnaflara dağıtır. Satılan biletlerin paralarını tahsil edemeyince işletmesi büyük zarara uğrar ve kapatma noktasını getirir.

    Bu zor günlerde işin başına geçen Nimet Abla Türk Tayyare Cemiyetinin müdürü Merhum Fikret Bey ile görüşüp cemiyetin bir numaralı bayilik anlaşmasını yapar.

  • 1931 yılının yılbaşında satmış olduğu biletlerden 100 Bin lira büyük ikramiye kazanılması onun uğruna inananların sayısını her geçen gün daha arttırmış ve o zamanın en çok traji olan İkbal , Tasvir ve Efkar gazetelerinin birinci sayfalarında Nimet Abla ’ nın talihliye 100 adet mor bin liralıkları sayarak teslim ederken çekilen fotoğraflarının ve röportajlarının yayınlanmasını ardından ve ‘’ Talih Nimet Abla ‘ dan doğuyor ‘’ inancını yüreklerine yerleştiren sadece İstanbul halkı değildi. Artık Türkiye’nin çeşitli illerinden gelip Nimet Abla gişesinden bilet almaya başlamışlardır.

    1938 yılında zamanın valisi ve belediye başkanı merhum Lütfü Kırdar‘ ın Eminönü meydanının genişletilmesiyle ilgili başlayan istimlâk çalışması nedeniyle şimdiki yerine taşınmıştır.

    İşlerin çok olmasından dolayı gece gündüz kar, kış demeden çalışan Nimet abla gerektiğinde evi ne gitmez dükkanın üst katında yatardı.

    Satmış olduğu biletlerden çıkan büyük ikramiyeleri gazetelerde yayınlatır ve iş yerine asarak reklamını yapardı. Sattığı biletlerden insanları zengin ve mutlu etmek ona büyük haz ve mutluluk verirdi.

  • İlki 36 yaşında olmak üzere defalarca Hacca giden Nimet Abla ATATÜRK hayranı olup ‘’ Onun sayesinde bugünlerimizi yaşıyoruz derdi ‘’ ilke ve inkılâplarına verdiği değere olan inancının bir saygısı olarak her yıl ATA’ ya mevlit okuttururdu.

    İnançlarına bağlı olan Nimet Abla ilk Türk iş kadınları arasında yerini almış ve piyango tarihine damgasını vurmuştur.

    1963 yılının Ağustos ayında Esentepe ‘ de kendi adını vermiş olduğu bir cami inşaatına başladı ve 1970 yılında biten camiyi hizmete açtı. İç tasarımı 1980 yılında tamamlanmıştır. Bu camiye bir gelir kaynağı elde etmesi için 1971 yılında boğazdaki villasını satarak Hacı Nimet ismiyle bir vakıf kurmuş ve tüm gayrimenkullerini vakfa bağışlamıştır. Bugün bu vakıfta gayrimenkul irad geliriyle 200 kadar çocuk çeşitli okullarda eğitim görmektedirler.

  • Rahatsızlanarak felç yaşadığı 1970'lere kadar yoğun şekilde çalışan Melek Nimet Özden, Milli Piyango idaresi üzerinde etkin bir öneme sahip olup, Türk halkının "bilinirlikleri" sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. Bir müddet felçli yaşayan Nimet Abla 28 Temmuz 1978 yılında ise İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. 

    Nimet Abla'nın ölüm ardından bugün hala Bahçekapı Eminönü Meydanı, Bakırköy İstanbul Caddesi ve Sirkeci Ankara Caddesindeki gişelerinde milli piyango bileti satışları devam ediyor. 

    NİMET ABLA VEFATINDAN SONRA DA ZENGİN ETTİ

  • NİMET ABLA NEREDE?

    Merkez

    Eminönü Arpacılar Caddesi No : 13 İSTANBUL

    Bakırköy Şubesi

    İstanbul Caddesi No : 5 İSTANBUL

    Sirkeci Şubesi

    Ankara Caddesi No : 2 İSTANBUL

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