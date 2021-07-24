Geçtiğimiz günlerde kızı Ayşe Nazlı'nın koronavirüse yakalandığını söyleyen Nilüfer, sürecin endişeli ve korku dolu geçtiğini takipçileriyle paylaştı.

Nilüfer, "İki gün boyunca 4 saat aynı araçtaydık. Otelde aynı odada kaldık. Evde de dip dibeydik. 2 doz aşı oldum. O sayede korunduğumu düşünüyorum. Kızımın ise 7 günlük karantinanın sonunda testi negatif çıktı." ifadelerini kullandı.

Nilüfer, 1999 yılında Ayşe Nazlı'yı evlat edinmişti.