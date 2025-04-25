Nilüfer, hayranlarıyla buluşacak

Müzik dünyasının efsane sesi Nilüfer, 3 Mayıs’ta İstanbul Bostancı Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak. Son günlerin en sevilen şarkılarından biri olan 'Sebebi Sen' ile bir kez daha müzikseverlerin kalbine dokunan Nilüfer, yeni şarkısını da ilk kez sahnede dinleyicileriyle paylaşacak.

REKLAM advertisement1

Sanatçı, yıllardır dinleyicileriyle buluşan 'Ta Uzak Yollardan', 'Son Arzum', 'Böyle Ayrılık Olmaz', 'Kavak Yelleri' gibi en sevilen şarkılarını da seslendirecek.

Güçlü sahne enerjisi ve benzersiz yorumuyla her yaştan müzikseverin sevgisini kazanan Nilüfer, özel repertuvarıyla sevenlerine yine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

3 Mayıs Cumartesi akşamı Bostancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek konserin biletleri tüm dijital platformlarda satışa çıktı.