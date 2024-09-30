Nilüfer çiçeğinin bir günlük yolculuğu kamerada

"MEMUR ÇİÇEĞİ ADINI VERDİK"

Ziyaretçilerin nilüfer çiçeğinin açıp, kapanmasını merak ettiklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Burada Türkiye'nin en büyük nilüfer topluluğunun olduğu nilüfer bahçesi var. Bizler burada hem balıkçılık faaliyeti hem de tekne turları düzenliyoruz. Buraya gelen misafirlere nilüfer çiçeğinin nasıl açılıp kapandığını anlatıyorduk. O yüzden bunun hızlandırılmış videosunu çektik.